Oma lapse tapnud naine jäi kohtus lõplikult süüdi

Riigikohus ei võtnud menetlusse Kairi Kuusemaa apellatsiooni ringkonnakohtu süüdimõistvale otsusele, mistõttu jäi naine lõplikult süüdi oma vastsündinud lapse tapmises, edastas ERR.

Riigikohus otsustas täna, et ei võta Kuusemaa kaitsja kassatsioonikaebust menetlusse. Nüüd jõustunud ringkonnakohtu lahend karistab Kuusemaad oma lapse tapmise eest kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega.

Ringkonnakohus leidis mais, et Kuusemaa teadis oma rasedusest vähemalt 2023. aasta detsembrist, arvestades tema internetiotsinguid ning sünnitus ei olnud tema jaoks ootamatu sündmus.

