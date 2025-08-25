Haapsalu valmistub tasuta raamatute laadaks

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Kuula artiklit, 1 minutit ja 42 sekundit
0:00 / 1:42
Tasuta raamatute laat Haapsalu kultuurikeskuses. Erakogu

Septembrikuu teisel laupäeval ootab Haapsalu raamatukogu linlasi kultuurikeskuse ette tasuta raamatute laadale.

„Kui on soe ja ilus, siis kultuurimaja ette, aga oleme valmis ka sisse kolima, kui sajab,“ ütles Haapsalu pearaamatukoguhoidja Janne Tenson. „Raamatud teatavasti vihma ei kannata.“

Koju seisma jäänud raamatuid, mis laadal uued omanikud leiavad, saab juba raamatukokku tuua. Neid võetakse vastu laenutussaalis selle lahtiolekuajal. „Nii kasutatud kui ka uusi, aga kasutatud peaksid olema seis

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT