Haapsalu valmistub tasuta raamatute laadaks

Septembrikuu teisel laupäeval ootab Haapsalu raamatukogu linlasi kultuurikeskuse ette tasuta raamatute laadale.

„Kui on soe ja ilus, siis kultuurimaja ette, aga oleme valmis ka sisse kolima, kui sajab,“ ütles Haapsalu pearaamatukoguhoidja Janne Tenson. „Raamatud teatavasti vihma ei kannata.“

Koju seisma jäänud raamatuid, mis laadal uued omanikud leiavad, saab juba raamatukokku tuua. Neid võetakse vastu laenutussaalis selle lahtiolekuajal. „Nii kasutatud kui ka uusi, aga kasutatud peaksid olema seis