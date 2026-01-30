Omniva paigaldab Läänemaale kaks pakiautomaati

Pakiautomaat. Foto: Omniva

Omniva alustab märtsis küladesse väikeste pakiautomaatide paigaldamist. Läänemaalt saavad automaadid Martna ja Kullamaa küla, kus automaat on tulemas endise vallamaja juurde, kokku paigaldatakse üle Eesti 20 pakiautomaati.

„Kogukonnaautomaadid on spetsiaalselt selleks loodud, et neid saaks paigaldada ka maapiirkonda – need on akutoitel, paigaldamine ja ümberpaigaldamine on kiire ning neid saab moodulite kaupa suurendada alates 7 lahtrist kuni 21 lahtrin