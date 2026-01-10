Juhtkiri: riigifirma saamatus

Riigile kuuluv Eesti Post alias Omniva ei suuda Lääne-Nigula alevikesse paigaldada kogukonnaautomaate, mille reklaamimisega postipunktide aseainena ettevõte terve mulluse aasta tegeles. Paigaldamine venib, sest katsetused Lõuna-Eestis alles käivad ja probleeme on nii riist- kui ka tarkvaraga.

Samal ajal ei ole Omnival mitte ühtki probleemi postipunktide sulgemisega. See osa ettevõttest töötab täistuuridel ja saab kõik tehtud tähtajaks või isegi varem. Postipunkt Kullamaal on juba suletud, Martna läheb peatselt kinni.

Klientidest hooliv ettevõte hoiduks vana kaevu kinniajamisest, kuniks uus pole valmis, aga ilmselgelt ei ole Omniva mõni niisugune pehmeke. Klientidest on tal kama kaks nagu ühel õigel end monopoliks pidaval ettevõttel ikka – mis sest, et pakiveo monopoli tal enam ammu p