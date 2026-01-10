Mullu sündis rekordvähe lapsi

Kuula artiklit, 0 minutit ja 49 sekundit

Foto: Pixabay

Eelmisel aastal registreeriti Läänemaal 119 lapse sünd, mida on kaheksa võrra vähem kui 2024. aastal.

Viie aasta taguse ajaga võrreldes sündis Läänemaal 49 last ehk kahe klassikomplekti võrra vähem lapsi.

Detsembris registreeriti Läänemaal kuue lapse sünd. Seda on poole vähem kui aasta varem samal kuul.

Kõige vähem sünde registreeriti tänavu Läänemaal aprillis – kaks –, kõige rohkem aga mais – 16.

Üle Eesti registreeriti eelmisel aastal 9092 sündi vähem, mis on kõige madalam sündimus läbi aegade. 2024. aastaga võrreldes sündis Eestis 554 last vähem; viie aasta võrdluses on sündimus 4046 laps