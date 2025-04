Sündimus on rekordmadal

Kuula artiklit, 0 minutit ja 53 sekundit 0:00 / 0:53



Aasta esimese kolme kuuga on siseministeeriumi andmeil Läänemaal registreeritud 28 sündi: jaanuaris ja veebruaris kaheksa, märtsis 12.

Võrreldes mulluse esimese kvartaliga on tänavu Läänemaal registreeritud kaheksa sündi vähem. Mullu samal ajal sündis 36 last. Võrreldes 2022. aastaga on aga tänavu samal ajal sündide arv vähenenud 15 lapse võrra.

Aasta lõikes oli mullu kõigi aegade madalaim sündimus: üle Eesti registreeriti 9646 sündi, neist 127 oli Läänemaal. Sellele eelnenud kolmel aastal sündis Läänemaal üle 160 lapse aastas, 2020. aastal 199.

Läänemaal registreeritud sünde loeb siseministeerium selle järgi, kuhu on vastsündinu elukoht registreeritud.