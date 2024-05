Mullu sündis 10 949 beebit, poisse rohkem kui tüdrukuid

Statistikaameti andmetest selgub, et kokku sündis 2023. aastal 10 949 last, kellest 5563 olid poisid ja 5386 tüdrukud.

Keskmine vastsündinu kaalus 3523 grammi ja oli 50,9 cm pikk.Poisse sündis rohkem. Kõikidest sündides 50,8% ehk 5563 olid poisid, 5386 tüdrukud. Kaksikuid sündis 141 paari. Lisaks sündis üks komplekt nelikuid.

40% sündinud lastest olid oma emale esimesed, 34% ootas ees üks vend või õde, 18% kaks venda või õde.

Emad olid sünnitamisel keskmiselt 30,96 aastat vanad. Esimese lapse sünnitanud emad 28,72. Mehe keskmine vanus lapse sünnil oli 34,21. Kõige levinumad vanusepaarid olid 32 aastane naine ja 33 aastane mees – sellisesse perre sündis 106 last.

Läänemaal sündis enim lapsi emadele, kelle vanus jäi 30-34 aasta vahele, kolm ema olid alla 20-aastased ja kaheksa üle 40-aastased.

2023. aastal sündinud lastest 43,9% vanemad olid lapse sündimise hetkel abielus.

Võrdselt 991 beebit sündis nii märtsis kui augustis. Eelmine aasta ei sündinud mitte ühelgi kuul üle 1000 beebi. Võrdluseks: veel 2019. aastal ei olnud ühtegi kuud, kus sündide arv kuus oleks olnud alla 1000.

Läänemaal sündis möödunud aastal kokku 168 beebit, neist 71 Haapsalus ja 97 mujal. Enim lapsi sündis mullu Läänemaal mais – 23, kõige vähem augustis ja novembris – mõlemal kuul üheksa.

Üle Eesti oli kõige rohkem sünde 21. augustil ja 18. oktoobril – mõlemal päeval sündis 48 last. Keskmiselt sündis eelmine aasta päevas 30 last. Kõige vähem, vaid kaheksa last, sündis 26. detsembril.

Kõige rohkem lapsi sündis neljapäeval ja kolmapäeval, kõige vähem nädalavahetusel.

Kõige rohkem sündis möödunud aastal lapsi kella 9 ja 10 vahel (691 last) ja kõige vähem kella 7 ja kella 8 vahel (294 last).

Ülekaalukalt kõige populaarsem nimi eelmise aasta beebidel oli Sofia. Sofia sai nimeks 107 tüdrukut – see tähendab, et umbes iga viiekümnes sündinud tüdruk sai sellise nime. Populaarsuselt teisel kohal olid Mia (56) ja Olivia (52).

Poiste seas levinumad nimed eelmisel aastal sündinud lastel olid Mark (81), Hugo (62) ja Robin (53).