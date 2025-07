Vastsed meistrid annavad aru

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 14

Haapsalu kultuurikeskuse fuajees eilsest näha olev näitus „Ammetil on kuldpõhi all” toob vaatajate ette Haapsalu kutsehariduskeskuse puidu- ja käsitööosakonna lõputööd.

Näitusel on väljas tekstiilkäsitöö, silmuskudumise, tisleritöö, restaureerimise ja pehme mööbli valmistajate lõputööd. „Need on tööd, mis on käinud kutseeksami komisjoni ees,” ütles õppetöö koordinaator ja käsitööerialade eestvedaja Marju Heldema.

See, mis on külastajatele välja pandud, on vaid jäämäe tipp, sest tulemusele on eelnenud põhjalik töö. Heldema sõnul tuleb lõpetajatel koos praktilise tööga teha ka kirjalik, kus kirjeldatakse tööprotsesse, toote turundamist ja muud. „Pisiasjad on sellised, mis ei paista välja,” ütles Heldema ja lisas: „Siin on näiteks mütsid, aga nende taga on pikk tootearenduse ja kavandamise töö: