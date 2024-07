Juunis sündis Läänemaal seitse last

Juunis nägi Läänemaal ilmavalgust seitse last. Üle Eesti sündis juunis lapsi 801, mis on 114 last vähem kui aasta tagasi samal ajal.

Tänavu juunis sündis 412 tüdrukut ja 389 poissi. Kaksikuid sündis 13 paari, neist üks paar poisse, kaheksa paari tüdrukuid ja neli segapaari. Tallinnas sündis 256 last, Harjumaal 118, Hiiumaal 5, Ida-Virumaal 59, Jõgevamaal 21, Järvamaal 17, Lääne-Virumaal 35, Põlvamaal 16, Pärnumaal 46, Raplamaal 17, Saaremaal 26, Tartumaal 109, Valgamaal 16, Viljandimaal 32 ja Võrumaal 21 last.

Juunis olid populaarseimad eesnimed tüdrukutele Emilia, Lenna, Saara ja Mia. Poistele pandi enim nimeks Sebastian, Paul ja Alfred.

Juunis sõlmiti 607 abielu, millest 44 notarite ja 37 vaimulike poolt. Lahutati 213 abielu. Mullu mais sõlmiti 661 ning lahutati 180 abielu.

Juunis suri 1174 inimest, möödunud aastal samal ajal 1292.