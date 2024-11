Oktoobris registreeriti Läänemaal kümme sündi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel sündis oktoobris kokku 791 last, mis on 189 last vähem kui aasta tagasi samal ajal.

Oktoobris sündis 405 tüdrukut ja 386 poissi. Möödunud aasta oktoobris sündis 980 last.

Kaksikuid sündis 13 paari, neist neli paari poisse, viis paari tüdrukuid ja neli segapaari. Tallinnas sündis 277 last, Harjumaal 118, Hiiumaal 4, Ida-Virumaal 63, Jõgevamaal 15, Järvamaal 21, Läänemaal 10, Lääne-Virumaal 28, Põlvamaal 18, Pärnumaal 49, Raplamaal 16, Saaremaal 20, Tartumaal 110, Valgamaal 5, Viljandimaal 22 ja Võrumaal 15 last.

Oktoobris olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Arabella, Emilia, Emily, Maria, Mia ja Sofia. Poistele pandi enim nimeks Hugo ja Oliver ning Aron, David ja Mark.

Oktoobris sõlmiti 412 abielu, millest 28 notarite ja 8 vaimulike poolt. Lahutati 269 abielu. Mullu oktoobris sõlmiti 394 ning lahutati 246 abielu.

Oktoobris suri 1384 inimest, möödunud aastal samal ajal 1368 inimest.

Uus nimi anti 181 inimesele, neist eesnimi 34, perekonnanimi 133 ning ees- ja perekonnanimi 14 inimesele. Nime vahetas 123 naist ja 58 meest. Läinud aastal samal ajal anti uus nimi 207 inimesele.