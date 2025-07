Ilus meik ei pea olema keeruline. Veatu jumestus on vaid viie sammu kaugusel – alusta täna ja avasta, kuidas lihtne meigirutiin võib muuta sinu päeva.

Foto: pexels

Algaja meigijuhend: 5 sammu veatu jumestuse loomiseks

Meigimaailm võib alguses tunduda kui labürint – põhjad, katvused, toonid, pintslid, käsnad… Valikuid on lõputult ja igaüks väidab end olevat parim. Kuid hea uudis on see, et kõik ei pea teadma ega omandama esimesel päeval. Veatu jumestus algab lihtsatest sammudest ja õigetest harjumustest. Kui oled meigimaailmas uus või soovid lihtsalt korrastada oma igapäevast rutiini, siis need viis sammu aitavad sul luua ilusa, loomuliku ja püsiva tulemuse.

Ja kui soovid, et kogu see protsess oleks mugav ja tõhus juba algusest peale

1. Alus: niisutus ja primer

Iga meik algab heast nahahooldusest. Pole vahet, kui kvaliteetne on sinu jumestuskreem – kui nahk on kuiv, ebaühtlane või dehüdreeritud, ei püsi ükski toode laitmatult. Alusta alati näo puhastamisest ja niisutamisest. Hea niisutaja loob sileda pinna ja hoiab naha päeva jooksul värskena.

Seejärel on aeg kasutada primer’it. See on toode, mis loob ideaalse aluspinna jumestusele – silub poore, aitab jumestusel paremini püsida ja mõnikord lisab ka valgust peegeldavat sära. Algajale sobivad hästi universaalsed primer’id, mis sobivad igale nahatüübile.

2. Jumestuskreem ja peitekreem

Kui aluspind on loodud, on aeg anda näole ühtlane jume. Jumestuskreemi valimisel tasub alustada kerge katvusega tootest – nii on lihtsam harjuda ja tulemus jääb loomulikum. Kanna toodet õhukese kihina üle näo ning hajuta see korralikult käsna või pintsliga. Ära karda kihistada – parem mitu õhukest kihti kui üks paks.

Peitekreem aitab katta tumedad silmaalused, punetuse või punnid. Vali veidi heledam toon kui sinu jumestuskreem ning tupsuta seda probleemsetele kohtadele. Hajutamine on siin võtmesõna – sulanduv ja loomulik tulemus näeb alati parem välja kui liiga kattev „mask“.

3. Põsepuna, päikesepuuder ja esiletõstjad

Kui jume on ühtlane, võib tunduda, et näos jääb midagi puudu. Siin tulevad appi kontuurimine, põsepuna ja highlighter ehk esiletõstja. Alguses pole vaja keerulisi kontuurpalette – piisab ühest soojatoonilisest päikesepuudrist, mida kanda kerge käega põsesarnade alla, otsaette ja lõuajoonele.

Põsepuna toob näole värvi ja elujõudu. Roosakad või virsikutoonid sobivad enamikule ja neid on lihtne hajutada. Highlighter lisab sära põsesarnadele, ninaseljale ja kulmuluule – see väike sära muudab kogu näo hetkega ärksamaks.

4. Silmad ja kulmud

Silmameik ei pea olema keeruline. Kui alles alustad, piisab ühest neutraalsest lauvärvitoonist, millega saad silmadesse sügavust tuua. Väike kogus ripsmetušši avab pilgu ja annab näole energiat.

Kulmud raamivad nägu. Kui kulmud on loomulikud, piisab nende kergest täitmisest pliiatsi või varjuga, et rõhutada kuju ja täita tühimikud. Vali toon, mis sobib su juuksevärviga, ja väldi liiga tugevat kontuuri – eesmärk on loomulik tulemus.

5. Huulevärv ja viimistlus

Viimase sammuna keskendu huultele. Algajale on hea valik tooniv huulepalsam või niisutav huulepulk, mida saab lihtsalt peale kanda. Kui soovid rohkem määratlust, proovi ka huulepliiatsit, kuid ära pelga jääda lihtsaks.

Lõpetuseks võid meiki kinnitada kergelt puudriga või pihustada näole meigikinnitusspreid. See aitab meigil püsida ja annab värskele jumestusele viimase lihvi.

Boonusnõuanne: valgus loeb

Selleks et jumestus näeks hea välja igas valguses, vajab iga meigihuviline korralikku töövahendit. Kui sa veel ei kasuta valgustusega peeglit, siis tasub see endale soetada.