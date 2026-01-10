Hannes Rumm: asjatundlik või asja-ajab-ära-president?

Hannes Rumm. Foto: Diana Unt

Kuna tänavu varasügisel valitakse Eestile uus president, siis hakkas ajakirjandus võimaliku uue riigipea nimega spekuleerima juba aasta esimestel päevadel.

Delfi ja Postimehe lugudest on käinud läbi diplomaat Jüri Luik, õiguskantsler Ülle Madise, Euroopa Parlamendi liikmed sotsiaaldemokraadid Marina Kaljurand ja Sven Mikser ning reformierakondlane Urmas Paet, välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, endine kaitseväe juhataja Martin Herem, diplomaadid Matti Maasikas ja Indrek Kannik, endine peaminister Andrus Ansip, riigikontrolör Janar Holm ja veel mitu teist nime.

Taasiseseisvunud Eestil on seni olnud kaht tüüpi presidente. Aastatel 1992–2016 riiki juhtinud Lennart Meri, Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves olid presidendiks saades kogenud poliitikud. Alates 2016. aastast