RMK plaanib Läänemaal mullusest enam raiuda

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) ettepanekul lubab kliimaministeerium tänavu riigimetsa raiuda umbes kümnendiku võrra väiksemal alal, kuid Läänemaale plaanitud raiete maht hoopis kasvab.
Tänavu on kliimaministeerium lubanud RMK-l uuendusraiet teha 8410 hektaril, eelmisel ja üle-eelmisel aastal oli lubatud riigimetsa raiuda 9175 hektaril.
Läänemaal on tänavu planeeritud uuendusraieid 377 hektaril. „Kui suur osa sellest päriselt aasta jooksul tehtud saab, sõltub paljudest asjaoludest – eeskätt ilmast, aga ka raiete ümberplaneerimise vajadusest,” ütles RMK pressiesindaja Andra Nõlvak.
Selleks aastaks planeeritud uuendusraied ületavad eelmise aasta raieid 70 protsendi võrra. Mullu raius