RMK hakkab kogukonnametsi majandama

Palivere mets, kus toimub populaarne jooksuvõistlus Palivere Miil, on üks riigi metsamajandamise keskuse hallatavaid kogukonnametsi.. Foto Andra Kirna

Riigimetsa majandamise keskus kutsub Lääne-Nigula valla elanikke kogukonnaalade majandamise kohta arvamust avaldama ja korraldab selle teada saamiseks neli koosolekut.

Esimene koosolek toimus Tuksi spordibaasis teisipäeval. Seal räägiti spordibaasi ja Rooslepa kabeli ümbruse metsadest.

RMK Edela regiooni kaasamisspetsialisti Elor Ilmeti sõnul tuli Tuksisse oma soove ja arvamusi teada andma 17 kohalikku elanikku. Nende peamine mure oli, et lageraiet ei tehtaks, vahendas Ilmet.

„Esimesed kohtumised ongi selleks, et inimeste ootusi teada saada. Meie tutvustame alasid, nagu RMK neid näeb, räägime, milline mets on, mida sellises metsas tohime seaduse järgi teha ja mida peaksime tegema,” rääkis Ilmet. „Võib olla, et me ei teagi kõike, mis neil aladel on – kok