Risto Roomet sai aasta uuendaja tiitli

Palivere vabatahtliku päästekomando pealik ja päästeliidu tehnilise pääste üksuse juht Risto Roomet sai siseministrilt aasta uuendaja tiitli.

Siseminister tunnustas 15. korda siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja nende toetajaid, kes aitavad oma aja, teadmiste ja pühendumusega luua turvalisemat Eestit.

Roomet sai aasta uuendaja tiitli selle eest, et tema eestvedamisel on loodud ja arendatud üleriigiline päästeliidu tehnilise pääste üksus – vabatahtlikest koosnev üksus, mis aitab leevendada suurõnnetuste ja kriiside tagajärgi ning täita lünka elanikkonnakaitses. Üksus tegeleb muu hulgas üleujutuste, tormide, lumetormide ja varingute tagajärgede likvideerimisega.

Tegemist on toimiva ja kiiresti rakendatava süsteemiga, mis koondab eri piirkondade vabatahtlikud ühtseks operatiivseks võrgustikuks. See võimaldab kriisiolukordades kiiresti mobiliseerida nii vajaliku tehnika kui ka koolitatud inimesed ja suunata abi sinna, kus seda kõige enam vajatakse. Näiteks reageeris tehnilise pääste üksus Loo alevikus ja Põltsamaal tekkinud üleujutusohutule, kus kiire tegutsemine aitas ennetada varakahjusid ja kinnitas loodud süsteemi vajalikkust nii kogukondadele, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile.