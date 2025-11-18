Palivere päästjad käisid Ukrainas oskusi lihvimas

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 10

Päästeliidu tehnilise pääste üksuse koosseisus käisid kaks Palivere komando vabatahtlikku – Risto Roomet ja Märt Olenko – Ukrainas õppusel.

„Meie koostöö ukrainlastega on jõudnud sinnamaani, et meile pakuti võimalust osaleda nende vabatahtlike päästjate õppusel ja kui selline erakordne võimalus antakse, ei saa seda kasutamata jätta,” ütles Päästeliidu tehnilise pääste üksuse juht Risto Roomet.

Ukrainasse sõitva meeskonna koosseisu kuulus vabatahtlikke päästjaid Eesti eri piirkondadest. Läänemaalt osalesid Palivere vabatahtlikud Roomet ja Märt Olenko, kes mõlemad on ka kutselised päästjad.

Põhja-Ukrainas Rivnes toimunud õppusel said 14 Eesti vabatahtlikku päästjat kogemuse, kuidas päästa raketi- või droonitabamuse saanud maja rusudest kannatanuid ning kuidas lahendada teisi kaasneda võivaid olukordi nagu keemiaõnnetus, tulekahju, va