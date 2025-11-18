Läänemaa jõuluvanad: kui jõulutaat on külla kutsutud

Läänemaa jõulutaadid Allu, Eedy, Juuris, Mihkel ja Yummi annavad nõu, kuidas valmistuda jõulutaadi külaskäiguks.

Kui jõuluaeg on ukse ees ja olete perele rõõmu valmistamiseks kutsunud koju päris jõulutaadi, siis võib tunduda, et kõik on valmis: kingitused pakitud, laud kaetud ja kellaaeg kokku lepitud. Kuid kas sellest piisab? Läänemaa jõulutaadid arvavad, et mitte päris.

„Kui jõulutaat tuleb külla, siis ärge oodake klouni ega naljameest,” rõhutavad Läänemaa jõulutaadid. „J