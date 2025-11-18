Galerii: Haapsallu jõudis jõulupuu

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Foto Kaire Reiljan
Kuula artiklit, 1 minutit ja 9 sekundit
0:00 / 1:9
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 30

 

Täna keskpäeva paiku jõudis Haapsalu Lossiplatsile linna tänavune jõulupuu.

Nagu ikka, oli kuuse kohale toonud auto roolis jõuluvanarõivis autojuht, kes, kui kuuske kandev auto õigele kohale aetud, kribinal krabinal autost välja ronis ning lossiplatsil kuuse saabumist uudistanud pealtvaatajatele ja ka töömeestele kommi pakkus.

Et Lossiplatsil suuri rahvamasse kuuse saabumist tunnistamas ei olnud, tegi autojuhist jõuluvana oma kommikorviga

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT