Galerii: Haapsallu jõudis jõulupuu

Täna keskpäeva paiku jõudis Haapsalu Lossiplatsile linna tänavune jõulupuu.

Nagu ikka, oli kuuse kohale toonud auto roolis jõuluvanarõivis autojuht, kes, kui kuuske kandev auto õigele kohale aetud, kribinal krabinal autost välja ronis ning lossiplatsil kuuse saabumist uudistanud pealtvaatajatele ja ka töömeestele kommi pakkus.

Et Lossiplatsil suuri rahvamasse kuuse saabumist tunnistamas ei olnud, tegi autojuhist jõuluvana oma kommikorviga