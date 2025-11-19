Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi võttis spordiaasta pidulikult kokku

Esmaspäeval, 17.novembril lõpetas Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi Virtsu rahvamajas pidulikult hooaja.

Sellisel moel on spordipere kokku tulnud 2008. aastast ja vaadanud pidulikus õhkkonnas tagasi spordiaastale. Kuigi klubi noorsportlasi on ees ootamas veel mõned jalgpalli- ja kergejõustikuvõistlused, on pidulik koosviibimine toimunud ikka novembrikuu keskel.

1994. aastal tegutsemist alustanud klubis treenib praegu 30 jalgpallurit j