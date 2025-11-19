Lääne Elu paberleht neljapäeval, 20. novembril

Lääneranna peab valima Virtsu kooli ja mitme miljoni vahel
Riik annab Lihulasse rajatud Lääneranna uuele koolile liginullenergiahoonete meetmest 2,8 miljonit eurot toetust. Raha saamiseks tuleks ent lammutada suletud Lõpe koolimaja, aga ka Virtsu kool, mille eest võitlemine oli tänavustel valimistel tähtis teema.
Haapsalu planeeringud on vastuolus
Rohuküla ja Topu kandi kümneil kinnistuil on tekkinud vastukäiv olukord: detailplaneering lubab ehitada, aga uus üldplaneering keelab selle. Haapsalu üldplaneering kehtestati mullu septembris volikogu otsusega. Üldplaneeringu järgi on Topu ja Rohuküla piirkonnas kümmekond kinnistut, kuhu ei saa üldse ehitada, ja umbes 60 kinnistut, kuhu ei saa osaliselt ehitada. Samal ajal on kinnistutel kehtiv detailplaneering, mis lubab ehitada.
Minister: riik peab tagama postiteenuse
Eelmise nädala lõpus Läänemaad väisanud põllumajandus- ja regionaalminister Hendrik Johannes Terras andis Lääne Elule usutluse kahel päevakajalisel teemal: ühistransport ja postiteenus.