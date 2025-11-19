Lääne Elu paberleht neljapäeval, 20. novembril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 8 sekundit 0:00 / 1:8

Lääneranna peab valima Virtsu kooli ja mitme miljoni vahel

Riik annab Lihulasse rajatud Lääneranna uuele koolile liginullenergiahoonete meetmest 2,8 miljonit eurot toetust. Raha saamiseks tuleks ent lammutada suletud Lõpe koolimaja, aga ka Virtsu kool, mille eest võitlemine oli tänavustel valimistel tähtis teema.

Haapsalu planeeringud on vastuolus

Rohuküla ja Topu kandi kümneil kinnistuil on tekkinud vastukäiv olukord: detailplaneering lubab ehitada, aga uus üldplaneering keelab selle. Haapsalu üldplaneering kehtestati mullu septembris volikogu otsusega. Üldplaneeringu järgi on Topu ja Rohuküla piirkonnas kümmekond kinnistut, kuhu ei saa üldse ehitada, ja umbes 60 kinnistut, kuhu ei saa osaliselt ehitada. Samal ajal on kinnistutel kehtiv detailplaneering, mis lubab ehitada.

Minister: riik peab tagama postiteenuse

Eelmise nädala lõpus Läänemaad väisanud põllumajandus- ja regionaalminister Hendrik Johannes Terras andis Lääne Elule usutluse kahel päevakajalisel teemal: ühistransport ja postiteenus.