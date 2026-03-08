Virtsus peeti saalijalgpalli naistepäevaturniir

Foto: erakogu

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kutsus aastal 2009 ellu uue spordiürituse. Igal aastal naistepäeva paiku peeti klubi korraldusel saalijalgpalliturniir.

Läbi aastate on nimetatud turniiril olnud kohal väärikas seltskond. Osalenud on Eesti tippklubid nagu Tallinna FC Flora, Tallinna FCI Levadia, Tallinna Kalev, FC Kuressaare, Nõmme Kalju jpt.

Platsil on käinud Eesti koondislased ja Eesti naiste meistrisarja mängijaid. Vahepealsetel aastatel jäi turniir ka erinevatel põhjustel mõned korrad ära, aga siis taastasid klubi kunagised naismängijad selle. Nüüd toimus see esmakordselt Virtsu kooli spordihoones ja järjekorras 14. turniirile tulid mängima viie klubi jalgpallinaised.

Kõik viis naiskonda olid võrdsed. Ehk sai lõpuks otsustavaks see, kes kohanes paremini tavalistest spordihoonetest veidi väiksema maakoolivõimlaga, aga jalgpall ongi kiirete otsuste tegemise ja uute olukordadega kohanemis