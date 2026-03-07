Virgo Vallik alustas kuuendat Premium liiga hooaega

Virgo Valliku esimene treener Jaanus Getreu, Virgo Vallik ja endine Lõuna-Läänemaa JK ja JK Vapruse mängija Rocco Mõtt. Erakogu

Täna algas Eesti meeste jalgpalli meistriliiga uus hooaeg.

Rehepapi kunstmuruväljakul Pärnus ristasid Premium liiga esimeses voorus mõõgad Pärnu JK Vaprus ja Paide linnameeskond.

Pärnu meeskonnale on läänlased aastaid kaasa elanud, sest seal on teinud endale nime paljud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kasvandikud. Esimene voor ei olnud selles suhtes erand.

Tuudilt pärit 23aastane ründaja Virgo Vallik alustas oma kuuendat Premium liiga hooaega. Seda on rohkem, kui ükskõik kellel Läänemaa mängijatest varem. Pärast eelmist hooaega jagasid nad viie hooaejaga esikohta Haapsalu jalgpalluri Rimo Hundiga.

Ajalooline oli Vaprusele ka esimene voor ise. Teise poolaja alguse kiiretest väravatest jäi kodumeeskond 0:2 kaotusseisu. Mängu temperatuur oli selline, et staadionil oli vähe neid,