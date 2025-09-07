Tuudi jalgpalluri värav kandideerib Premium Liiga kuu ilusamaks

Kuula artiklit, 1 minutit ja 13 sekundit
Viiendat hooaega Premium Liigas mängiv, praeguseks 111 mängu kõrgliigas kirja saanud ja 12 väravat löönud Virgo Valliku augustis löödud värav kandideerib Premium Liiga, Ramirent kuu ilusaima värava tiitlile.
Tuudi jalgpalluri suurepärane värav sündis 22. augustil valitseva Eesti meistri Tallinna FCI Levadia vastu mängu 24 minutil. Ülikiire ja väga tehniline ründemängija mängis Levadia kaisteliini üle ja lõi suurepärase löögi vasaku kasti nurgast värava tagumisse ristnurka. Pärnu JK Vapruses mängiv Vallik tähistas
