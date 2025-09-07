Trinity Õismets ja Anett Vilipuu on meistrisarjas resultatiivsed

Jaanus Getreu

Trinity Õismets ja Anett-Vilipuu. Foto: Jaanus Getreu

Möödunud nädalavahetusel mängiti Eestimaa jalgpalliväljakutel Eesti naiste jalgpalli meistrivõistluste järjekordne voor. Kaks Läänemaa naisjalgpallurit, kes meistrisarjas kaasa teevad, olid taaskord värava löömise lainel.

Vatla jalgpallur Trinity Õismets, kes esindab Viimsi Jalgpalliklubi värve, sai taas meistrisarjas täismängu. jJuba kolmandat

