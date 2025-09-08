Töötaja küsib: kas masina kaitsekatte võib vajadusel ära võtta? 

Kuula artiklit, 1 minutit ja 56 sekundit 0:00 / 1:56

Meil on vahetevahel vaja mingeid puitdetaile saagida kindla nurga all ja selleks tuleb saeketta kohal olev kaitsekate kas kõrvale lükata või mõnikord lausa ära võtta. Kas niimoodi võib saagpingil tööd teha?

Kui saagpingile on selle valmistaja poolt saeketta kohale ette nähtud kaitsekate, siis ei ole lubatud kasutada saage nii, et kaitsekate ei ole selleks ettenähtud asendis. Kaitsekate on paigaldatud selleks, et see takistaks juurdepääsu ohualale ja seega väldiks ohtlikku kokkupuudet töövahendi liikuva osaga. Saagpingi puhul on ohuallikaks ennekõike pöörlev saeketas, kuid mõnikord on katmata ka saeketta ajami liikuvad osad.

Kui mingit detaili on vaja saagida nurga all ja kaitsekate seda segab, siis tasub vaadata saagpingi kasutusjuhendit ja saada selgust, kas see masin on üldse on ette nähtud detailide nurga all saagimiseks. Kui on, siis peaks kasutusjuhendis olema ka selgitus, kuidas ja millisesse asendisse tuleb kaitsekate paigaldada.

Kui kasutusjuhendis ei ole detailide nurga all saagimist ette nähtud, siis ei tohi seda saagpinki sellise töö tegemiseks kasutada. Tööandja peab tagama, et töövahend sobiks tööülesande täitmiseks ning töövahendi kasutamisel, hooldusel ja seadistamisel peab olema järgitud valmistaja antud kasutusjuhendis esitatud nõudeid.

Saagpinkide puhul on vaja kaitsekate õigesse asendisse reguleerida ka siis, kui saage kasutatakse tavapäraselt kas piki- või ristisaagimiseks. Kaitsekatte ja saetava materjali vahe peab olema nii väike, et töötaja sõrm ei mahuks sinna. Tihti reguleeritakse kaitsekate kõige paksema saetava materjali järgi ja siis on õhemate materjalide saagimisel võimalik käe sattumine vastu saeketast.

Masina valmistaja on kaitsekatte ette näinud kasutaja ohutuse tagamiseks ja selle kasutamine on kogu töötamise ajal kohustuslik.

Rein Reisberg

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant