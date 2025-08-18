Lugeja küsib: mis siis saab, kui arst on töötervishoiu otsuses seadnud piirangud töötaja tööle?

Kuula artiklit, 1 minutit ja 33 sekundit 0:00 / 1:33

Töötaja käis töötervishoiuarsti juures ning otsuses on kirjas, et tal on keelatud raskuste käsitsi teisaldamine. Tegu on laotöötajaga ning raskuste tõstmine on suhteliselt vältimatu. Mida edasi teha?

Töötervishoiuarsti otsus on tööandjale täitmiseks. Juhul, kui arsti poolt väljastatud tõendis on toodud konkreetsed piirangud töötaja tööle, näiteks on keelatud töö sundasendis, raskuste teisaldamine vms, tuleb nii tööandjal kui ka töötajal edaspidi neist piirangutest lähtuda. Seega ei saa tööandja lubada töötajal jätkata tööd talle keelatud tingimustel.

Kui töötervishoiuarsti otsuses on kirjas, et töötaja ei sobi töötama konkreetsel ametikohal, siis peab tööandja pakkuma töötajale teist, talle sobivat tööd. Kui teist tööd pakkuda ei ole või kui töötaja sellest keeldub, siis ütleb tööandja töölepingu üles töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 1 alusel.

Tööandja peab töölepingu ülesütlemisel järgima etteteatamise tähtaegu. Samas ei saa oodata töötajalt tähtaja saabumiseni temaga töölepingus kokkulepitud töö tegemist, kuna selle on keelanud töötervishoiuarst. Ilma töölepingu muudatuse kokkuleppeta ei saa nõuda ka mõne muu töö tegemist.

Seega jääb üle töölepingu ülesütlemine etteteatamistähtaega järgimata ning töötajal on õigus saada keskmist tööpäevatasu iga tööpäeva eest, mille võrra töölepingu ülesütlemisest vähem ette teatate.

Vladimir Logatšev

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist