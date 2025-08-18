Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Haudejaama tee 7b, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn)

Kuula artiklit, 0 minutit ja 49 sekundit 0:00 / 0:49

Ajavahemikul 19.08.2025 – 01.09.2025 on Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-projeteerimistingimused)

avalikustatud Haudejaama tee 7b, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, projekteerimistingimuste eelnõu üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

