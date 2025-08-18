Helen Rammu kandideerib HaRi ridades (uuendatud kl 18)

Haapsalu aselinnapea Helen Rammu kandideerib sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel valimisliit HaRi nimekirjas, teatas Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus.

„Oleme kaheksa aastat koos HaRiga töötanud ja tundus mõistlik koos jätkata,” põhjendas Rammu oma otsust Lääne Elule. „Muidugi on olnud ka erimeelsusi, aga ei midagi lahendamatut ja nii peakski üks meeskond töötama,” lisas ta.

Varem vallavanemana Ridala valda juhtinud Rammust sai Haapsalu aselinnapea pärast Haapsalu ja Ridala liitumist 2017. aastal. Toona m