Haapsalu endine aselinnapea läks tööle Lääneranda

Helen Rammu. Foto: Andra Kirna

Ligi kümme aastat Haapsalu aselinnapea ametis olnud Helen Rammu töötab veebruarist Lääneranna valla majandusosakonna juhatajana.

Rammu ütles, et on kuu ajaga sisse elanud. „Olen ju sealt kandist pärit ja tuttavaid inimesi on palju,” ütles Rammu Lääne Elule.

1966. aastal sündinud Rammu on üles kasvanud Lihula külje all Kirblas ja lõpetanud seal Kasari kooli.

Enne Haapsalu aselinnapea ametit juhtis Rammu vallavanemana kunagist Ridala valda.

Rammu valiti Lääneranna majandusosakonna juhatajaks 11 kandidaadi seast.

Lääneranna eelmine majandusosakonna juhataja Urmas Osila lahkus ametist pärast kohalikke valimisi, kui võim vahetus.