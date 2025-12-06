Linnapea palk tõuseb keskmise palga võrra

Esmaspäeval arutab Haapsalu volikogu uue linnapea palka, mis plaanide järgi on senisest linnapea palgast Läänemaa keskmise palga võrra suurem.

Praegu on Haapsalu linnapea Urmas Suklese kuupalk 3450 eurot, mis oli teiste Läänemaa omavalitsusjuhtidega võrreldes kõige madalam. Uue linnapea kuupalgaks aga soovib volikogu määrata 4900 eurot, 1450 eurot senisest enam.

Haapsalu volikogu esimees Lauri Luik ütles, et võttis palga määramisel aluseks keskmise palga.

Artikkel jätkub peale reklaami

Linnapea palk