Hannes Rumm: mis on venelastel muret? Kahjuks polegi

Lühidalt vastates ei olegi meie naaberriigi ehk Vene föderatsiooni elanikel suuri muresid. Nagu näitavad avaliku arvamuse küsitlused, on venelaste enamik Ukraina sõja ohvritest ning sellega kaasnevaist probleemidest hoolimata oma eluga täitsa rahul.

Muidugi võib kohe vastu väita, et Venemaal läbi viidud avaliku arvamuse küsitlusi pole mõtet uskuda. Surmani hirmunud inimesed ei julge Vladimir Putini režiimi kartes niikuinii ausalt vastata. Samas on hästi teada, et Putinil on juba veerand sajandit aidanud võimul püsida see, et tema administratsioon kraadib pidevalt küsitluste abil ühiskondlikku temperatuuri. Putini kinnisideede ja emotsioonide järel on just gallupid need, millest lähtudes Kremlis mõni otsus tehakse või tegemata jäetakse.

Teisalt arvavad paljud maailma politoloogid ja sotsioloogid siiski, et vähemalt Venemaa tunnustatuima gallupifirma Levada küsitlused annavad vene rahva meeleoludest enam-vähem usutava pildi. Seepärast vaatasingi aasta lõpu eel, mida näitavad vene hinge ehk leg