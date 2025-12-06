Anu Korb – Setomaa ja Siberi kaudu tagasi Läänemaale

Setomaal ja Siberis folkloori kogunud rahvaluuleteadlane Anu Korb tähistas 75. sünnipäeva taas oma isa kodumaakonnas Läänemaal.

„Mind nagu kisub kohe siia, see on see minu koht. Kui siia elama tulin, ei tundnud ma Haapsalu linnas peaaegu mitte kedagi,” rääkis Haapsallu pensionipõlve pidama kolinud Korb. „Kõndisin linna peal, mere ääres ja tundsin end siin nii hästi.”

„Täielikus veesõltuvuses olen ka, merevees käin varakevadest kuni sügiseni. Olen see poole-aasta-ujuja, päris talvel ei käi. Aprilli lõpust oktoobrini,” lisas ta.

Artikkel jätkub peale reklaami

Lapsepõlv Võntkülas

Läänemaa on Korbile alati hästi omane olnud. „Olen küll sündinud juhuse tahtel Hiiumaal, aga hiidlast minust ei saanud,” tõdes ta. Ta isa oli pärit Võntkülast Rehe talust, mis asus koorejaama kõrval. Maja eest läks mööda Tallinna-Haapsalu maantee. „Meil oli neli last ja kuidagi niimoodi juhtus, et suvel olin m