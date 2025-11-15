Lugemislood: raamatuklubi ringi eestvedaja

Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi emeriitteadur Anu Korb hakkas haapsallaseks alles pensionipõlves. Läänemaaga on ta aga olnud lapsest saadik seotud: tema isakodu asus Võntkülas ning seal veetis tüdruk suure osa lapsepõlvesuvedest. Õde olla lugema hakanud juba nelja-aastaselt, aga millal Anu ise lugema õppis, seda ta täpselt ei mäleta. Ju siis polnud see märkimisväärne pingutus. „Ei mäleta