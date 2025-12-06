Lugemislood: mine või hulluks

Virtsu muuseumi juht ja kohaliku arenguseltsi esimees Jüri Mõniste ei mäleta, kuidas ta lugema õppis. Mingit raskust see talle igatahes ei valmistanud.

Nii et toonase Virtsu kalatööstuse vastas asunud raamatukogu vahet vehkima hakkas ta üsna varakult, laenas teoseid kahe- ja kolmekaupa. „See komme on jäänud. Kui raamatukogust tulen, siis süli on täis,” ütleb ta. Ainult raamatukogu ise ei asu enam kunagise kalatööstuse vastas, vaid koolimajas.

Küll aga mäletab Mõniste, kuidas ta hädas klassivenda nii teises-kolmandas klassis lugema õpetas. „Temal oli see väga vaevaline ja mina ei saanud aru, kuidas inimene lugeda ei mõista,” meenutab ta.

Istusid siis kahekesti klassi