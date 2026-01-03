Virtsu arenguselts tahab peidus olnud monumenti endale

II maailmasõjas langenute ühishaud Mihkli kalmistul. Foto: muinsuskaitseameti kultuurimälestiste register / Tarvi Sits.

Virtsu arenguselts tahab endale Mihkli kalmistult kolm aastat tagasi jäljetult kadunud ja tänavu suvel ootamatult välja ilmunud punamonumenti, et seda koos teiste omataolistega muuseumis eksponeerida.

Virtsu muuseumis on tallel viis punamonumenti, mille Lääneranna vallavalitsus 2022. aasta suvel teisaldas. „Kuues on Lihulas ootel. Transport lagunes ära,” ütles Virtsu arenguseltsi juht Jüri Mõniste Lääne Elule. Kui muuseum saaks endale ka Mihkli monumendi, siis oleks kõik Lääneranna valla territooriumilt teisaldatud sambad seal.

Mõniste sõnul kätkevad puna