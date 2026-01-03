Tee-ehituse miljard läänlasteni ei ulatu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 23 sekundit
Metsa tänava ehitus. Foto: Arvo Tarmula
Kliimaministeeriumi uuel aastal transporditaristu arendamisesse suunatud kokku ligi miljardist eurost peavad läänlased suu puhtaks pühkima.
Küsimusele, kui palju puudutab plaanitav investeering Läänemaad ja kui palju on siin plaanis teid remontida, ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Martin-Erich Torjus ei vastanud. Selle asemel saatis ta rekonstrueerimise objektide nimekirja, kus ei sisaldu järgmisel aastal ühtki Läänemaa teed.
