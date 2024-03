Transpordiamet tänavu Läänemaal suuri teetöid ei tee

2024. aastal teeb Transpordiamet teetöid kokku 1060 kilomeetril, mis on üle 300 kilomeetri vähem kui eelmisel aastal. Sealhulgas jätkuvad tööd kõigil varem alustatud ehitusobjektidel. Teehoiule on tänavu eraldatud 153 miljonit eurot.

„Suurtest objektidest jätkuvad tänavu tööd Sauga–Pärnu 2+2 teelõigu ehitusel, lõpetatakse Pärnu–Uulu 2+2 teelõigu ehitus ning Kunda–Pada ja Koeru–Kapu teelõikude rekonstrueerimine,“ loetles Transpordiameti peadirektor Priit Sauk. „Ehitamist on küll veidi vähem kui varasematel aastatel, ent teede säilitamine ning liiklusohutuse tagamine on jätkuvalt meie prioriteet.“



Uutest suurematest objektidest algavad käesoleval aastal tööd Tallinna ringtee Kanama viadukti ehitusel ning Libatse–Nurme 2+2 teelõigu ehitusel. Samuti jätkuvad tööd Rail Baltic raudteetrassi ja riigiteede ristete ning kaasnevate liiklussõlmede ehitusobjektidel.



Käesoleval aastal tehakse ehitus- ja remonditöid 1060 kilomeetril riigiteedel, 2023. aastal tehti töid 1381 kilomeetril.



Kruusateid remonditakse tänavu 159 kilomeetrit, pindamist tehakse 778 kilomeetril, kattega teede taastusremonti 89 kilomeetril ning teid rekonstrueeritakse 19 kilomeetrit. Lisaks on plaanis likvideerida 17 liiklusohtlikku kohta ning remontida 21 silda.



„Sel aastal pöörame suurt rõhku ka keskkonnasäästlike ja väärtuspõhiste hangete tegemisele, et tuua teehoidu rohkem keskkonnasäästlikumaid materjale ja vähendada meie tegevusest tingitud CO2 heitkoguseid,“ lausus Priit Sauk.



Tulevikus on kavas eelistada väiksema CO2 jalajäljega kohalike materjalide kasutamist, suurendada madalama temperatuuriga asfaldisegude ja freespuru taaskasutust ning soodustada ehitusmasinate ja ehitustranspordi üleminekut alternatiivsetele kütustele.



Teehoiukava ajakohastatakse igal aastal vastavalt riigi finantsvõimalustele.

Riigi teehoiukava 2024-2027.