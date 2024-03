HÕFFi publik näeb esimesena uut „Puhhi”

Karupoeg Puhh ja Notsu on tagasi – seekord koos Öökulli ja Tiigriga. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival on selle verejanulise seltskonna esimene peatus Eestis.

Mujal saab nende verivärsket filmi „Karupoeg Puhh: veri ja mesi 2” näha alles nädalapäevi hiljem.

Viis kuud pärast Saja Aakri metsas toimunud mõrvu ei saa Puhh koos oma sõpradega enam rahu – neid otsitakse taga. Kättemaksuks otsustatakse minna linna ja külastada posttraumaatilise stressi käes vaevlevat Christopher Robinit, et vanad arved lõplikult klaarida.

Briti režissööri Rhys Frake-Waterfieldi kõmulise rapperi järg on oma eelkäijast tummisem eelkõige eelarve, aga väidetavalt ka sisu, eriefektide ja vägivalla poolest.

„Võrreldes esimese filmiga on kõike rohkem,” lubab autor ise, kelle Londonis asuv stuudio on keskendunud odavate õudusfilmide tegemisele – kahe aasta jooksul on seal toodetud ligemale viiskümmend linateost.

HÕFFi juht Helmut Jänes nimetab Puhhi-filmi huvitavaks fenomeniks, millest ei saa mööda vaadata. „See, kuidas üks autsaider keerab laste lemmikkangelase kuvandi pahupidi ja teeb temast põlve otsas valmis õudusfilmi, mis teenib vaatamata muttatampimisele miljoneid dollareid, väärib tähelepanu,” ütles ta.

2023. aastal ekraanidele jõudnud „Karupoeg Puhh: veri ja mesi” tõi oma 30 000 dollari suuruse eelarve juures ainuüksi kinodes sisse ligemale kuus miljonit dollarit, aga pälvis ka viis halvimate filmide auhinda Kuldne Vaarikas.

„Ma ei võta seda südamesse, sest ma pole endasse ega oma filmidesse kunagi ülemäära tõsiselt suhtunud,” on Puhhi-filmide autor öelnud kriitikute halvakspanu kohta.

Filmi „Karupoeg Puhh: veri ja mesi 2” levitab Eestis Unlimited Media.

Lisaks kuulutas Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival täna välja Pakistanist pärit Kanada filmitegija Zarrar Kahni filmi „Leekides”.

Üleloomuliku õudusfilmi sugemetega psühholoogilises põnevusfilmis peavad ema ja tütar pärast perekonnapea surma leidma eneses jõudu, et jääda ellu patriarhaalses ühiskonnas, kus neid ähvardab miski, mida nad seletada ei oska.

Film esindas tänavu Pakistani ka mitteingliskeelsete filmide Oscari konkurentsis.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 26.–28. aprillini. Festivali avab Sander Marani filmi „Mootorsaed laulsid” esilinastus. Avatseremoonia ja -filmi piletid ning festivali passid on kuni 31. märtsini müügil soodushinnaga. Kogu kava kuulutatakse välja ja piletimüük läheb lahti 7. aprillil.