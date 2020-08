Haapsalu saab Posti tänava jaoks miljoni, näpuotsaga antakse raha ka Lääne-Nigulale ja Läänerannale

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas esitas valitsusele kohalike teede korda tegemiseks mõeldud investeeringutoetuse jagamise ettepanekud, millega on kavas teha korda ca 14,1 miljoni euro eest 96 erinevat teed ja tänavat üle Eesti. Haapsalu saab Posti tänava korrastamiseks miljoni, ettevõtlusega seotud teede korrastamiseks saavad raha ka Lääne-Nigula ja Lääneranna vald.

Minister Aasa sõnul toob kohalike teede parandamine inimesteni vahetu elukvaliteedi tõusu ning tänane lisatoetus kohalikesse teedesse võimaldab ka eriolukorra tõttu räsitud majandust turgutada.

Transiittee toetust on kavas eraldada ligikaudu 10,3 ning ettevõtlusega seotud teedele 3,8 miljonit eurot.

Tavaliselt eraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtumipõhist toetust korra aastas, riigieelarves ette nähtud mahus. Tänavu märtsis said kohalikud omavalitsused juba seitsme miljoni euro ulatuses investeeringutoetust, et korrastada 21 teed ja tänavat. Täna valitsuse poolt heakskiidu saanud toetusesse suunatav lisaraha on mõeldud majanduse turgutamiseks ja majanduskriisi ajal riigi rolli suurendamiseks turul.

„Kui otsisime võimalusi, et juba sel aastal suurendada ehitussektori töömahte, siis nägime kohe, et kohalike teede parandamine on üheks võimaluseks,“ lausus Aas.

Transiitteede korrastamise toetus

Haapsalu (Posti tänava – 1 000 000 eurot

Ettevõtlusega seotud teedele korrastamise toetus

Lääne-Nigula vald (Antsu ja Kõnnu-Allikmaa tee) – 25 940 eurot

(Antsu ja Kõnnu-Allikmaa tee) – 25 940 eurot Lääneranna vald (Vahesoo ja Suuresoo tee) – 70 000 eurot

Toetuse saamiseks oli vajalik ka omavalitsuse enda panus, omafinantseeringu määr jääb sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta vahemikku 10-30 protsenti.