Lauamängu Sokker autor õpetas jalkapoistele uut mängu

Täna peeti Haapsalu spordihoones Eestius välja töötatud lauamängu Sokker turniir. Kolm parimat pääsevad oktoobris Tallinnas toimuvale finaalturniirile.

“Kui Eesti jalgpalli rahvusmeeskond võtab muudkui vastu kaotusi, siis Sokkeriga on vastupidi: globaalses edetabelis prevaleerivad Eesti mängijad ja teised rahvad peavad alles käike õppima,” nentis mängu välja mõeldnud Kristjan Piirimäe.

Sokker on lihtsate reeglitega peresõbralik ja hoogne strateegiamäng, kus värava löömiseks on tarvis õnne või nupukust. Sel nädalal toimuvad Sokkeri turniirid viies jalkalaagris üle Eesti.

“Tegelikult mõtlesin esimese versiooni välja juba 20-30 aastat tagasi, kui ise olin 15aastane, aga mäng tuli avalikkse ette sel aastal,” ütles Piirimäe. Mängu jujundas Artur Kuus, mängijad on tellitud Londonist.

“Lastele läheb hästi peale,” tõdes Piirimäe, kui sai hetkeks Haapsalu turniiril hinge tõmmata. Viigiga lõppenud mängudel käisid osadel lisaajad ning kui ka need viiki jäid, löödi penalteid.

“Töötab hästi, kirge ja põnevust on palju, ma olen väga rahul sellega,” ütles Piirimäe. “Jalgpall on väga kirglik mäng, need kired on siisn kõik olemas.”

Sokkeri strateegiad on üsna sarnased päris jagpalliga. “Sul on siin vaja mõelda, kui palju on sul mehi kaitses, kui palju rünnakul, kas orienteerud kontrarünnakutele või hoopis tugevale kaitsele, kas proovid 1:0 võita või hoopis 6:4 võita,” kirjeldas Piirimäe.

Esimene sokkeriturniir peeti Kuressaares, Haapsalu järel läheb Piirimäe edasi Keila jalkalaagrisse.

“Oktoobris on koolivaheajal finaalturniir, sinna pääseb igast kohast kolm paremat,” lausus Piirimäe.

Üheski poes seda praegu veel ei müüda, kuid Sokkeri veebilehelt saab osta mängu eri versioone.

Fotod: Urmas Lauri