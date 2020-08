Muinsuskaitseamet ei luba Vaikna mõisa silda lammutada

Maa-amet tahab Koluveres lammutada Vaikna mõisa silla, kuid muinduskaitseamet ei algata silla mälestiseks olemise lõpetamise menetlust. Seni, kuni sild on muinsuskaitseametis mälestisenba arvel, silda lammutada ei tohi.

Veebruaris esitas maa-amet muinsuskaitseametile ettepaneku lõpetada Vaikna mõisa silla mälestiseks olemine. Maa-ameti hinnangul on sild ohtlik.

Silla lammutamisega oli toona päri ka Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. Laguneva silla remont läheks Lõhmuse sõnul maksma 80 000 eurot. Sellist väljaminekut ei saa vald otstarbetult seisva ehitise peale kulutada.

Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur oli vallavanemaga samal arvamusel. Suure sõnul restaureeris maanteeamet silda viimati 2000. aastate alguses. Hiljem pole amet silda enam omaks tunnistanud. Seega on sild aastaid olnud eikellegi oma.

Aastaid Koluvere kandi vanade kivisildade vastu huvi tundnud Kullametsa küla elanikule Ago Kirsipuule maa-ameti sillalammutamissoov ei meeldinud.„Kurb, et niimoodi suhtutakse meil kultuuripärandisse,” ütles Kirsipuu.

Vaikna mõisa sild varises osaliselt kokku 2017. aastal. Samal aastal teatas Kirsipuu, et tahab osta kolme kivisilda – peale Vaikna mõisa silla ka Jõgeva kõrtsi kahte silda. Kõik kolm paiknevad Risti–Virtsu vanal maanteel ja on muinsuskaitseametis arvel ehitismälestistena.

Mullu suvel käis muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik Kalli Pets silda inspekteerimas ja tunnistas selle avariiliseks. Maa-ametile ütles Pets toona, et on nõus algatama silla väljaarvamise kaitsealuste objektide nimekirjast juhul, kui tehakse selline ettepanek.

Praegu on muinsuskaitseamet seisukohal, et silla halb tehniline seisukord ei kaalu üle asjaolu, et tegemist on arhitektuurselt omanäolise sillaga, milletaolisi on mälestiste nimekirjas üksikuid.

Vaikna mõisa silla riikliku kaitse eelduse ja kultuuriväärtuse väljaselgitamiseks hindas muinsuskaitseamet silla vastavust riiklike kaitse kriteeriumitele ning arutas ettepanekut 30. juunil toimunud menetluskomisjoni koosolekul.

Muinsuskaitseamet leiab, et Vaikna mõisa sild vastab endiselt riikliku kaitse eeldusele, esindades Eesti ainelise kultuuripärandi väärtuslikumat osa.

Muinsuskaitseseadusele tuginedes otsustas muinsuskaitseamet mitte algatada Vaikna mõisa silla mälestiseks olemise lõpetamise menetlust.

Vaikna mõisa sild

Ehitatud 19. sajandi II poolel.

26 m pikkune paekivist laotud sild.

Muinsuskaitse all. Varisenud.

Fotod: Urmas Lauri