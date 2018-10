Kes on kolme Koluvere kivisilla omanik?

Kullametsa külamees Ago Kirsipuu tahaks Koluvere kandis osta kolm vana kivisilda, kuid praegu neid ei müüda sest pole teada, kes on sildade omanik. Nüüd on Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur ja vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm kivi taas liikuma lükanud – maanteeametile saadeti märgukiri.

Suur ja Salm saatsid maanteeametile märgukirja, milles paluvad Koluvere lähistel asuv Vaikna mõisa sild remontida ning piirata sellele kõrvaliste isikute juurdepääs.

“Sellega on nii, et kõige olulisem on praegu protsessiga alustada, kuivõrd meil pole sildade teemal maanteeametiga kirjavahetust olnud,” põhjendas Suur ametile märgukirja saatmist. Oluline on tema sõnul lõpuks selgeks saada, kes on silla praegune omanik.

Vaikna mõisa silla viimane omanik oli Suure sõnul maanteeamet.

“Viimane Vaikna mõisa silla restaureerimine teostati 2000. aastate alguses maanteeameti poolt,” selgitas Suur, miks tema arvates on amet silla omanik. “Kui maanteeamet selgitab, et need [lisaks Vaikna mõisa sillale ka Jõgeva kõrtsi esimene ja Jõgeva kõrtsi teine sild] pole ameti omad, siis peab maanteeamet selgitama, kuidas need sillad nende omandist lahkusid. See on minu jaoks jäänud selgusetuks.”

Kui sildade omandisuhe on selgunud, siis saab nendega ka edasi tegeleda.

“Vaikna mõisa silla (mälestise registrinumber 15472) ülevaatusel selgus, et sild on avariiline. Silla rinnatis on pragunenud ja parapeti alune osa on varisenud ja takistab jõe voolu; silla võlvidel on praod; kogu sild on rohtu kasvanud ja kaarava varisemisohtlik,” kirjeldasid Suur ja Salm silla praegust olukorda.

Lääne Elu kirjutas mullu augustis, et Kullametsa külamees Ago Kirsipuu tahab osta kolme vana kivisilda: Vaikna mõisa silda, Jõgeva kõrtsi esimest ja ka teist silda. Kõik kolm kivisilda paiknevad Risti–Virtsu vanal maanteel ja on muinsuskaitseametis arvel ehitismälestistena.

Toona teatas maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla Kirsipuule, et sillad ei kuulu maanteeameti haldusalasse, mistõttu pole neil ka raha nende remontimiseks.

Kirsipuu on sildade ostmist ajanud juba üle viie aasta. „Pikk lugu,” nentis Kirsipuu. „Tulemus on see, et üks sild kukkus vahepeal kokku.“

Kirsipuu tee sildade omandamise poole on olnud konarlik, esimese avalduse sildade ostmiseks kirjutas mees Lääne maavalitsusele juba kuus aastat tagasi. Toonane maavanem Innar Mäesalu tegi Kullamaa vallavalitsusele ettepaneku sildade peremehetuse väljaselgitamiseks. Sinna asi tookord ka sumbus.

Uue avalduse kirjutas Kirsipuu mullu ja toonane maavanem Neeme Suur uuris taas vallavalitsuselt, kes on sildade omanik ning kui omanikku pole, siis tuleks vallal algatada sildade kui peremehetu ehitise hõivamise menetlus.

“Sõelaga veekandmine jätkub,” lausus Kirsipuu ja lisas: “Kuidas me oma kultuuripärandfisse suhtume!”

„Ega mina neid sildu niiväga tahagi,” tunnistas Kirsipuu. Tema sõnul soovinud ta oma sillaostusooviga lihtsalt provotseerida, et asjad liikuma hakkaksid.”

Samas kinnitas Kirsipuu, et sildade ostusoov on tal ka praegu. Kui need oksjonile pannakse, siis oleks ta kindlasti osalemas.

Suur on Kirsipuu ostusoovist teadlik, sest mees käinud tema jutul juba siis, kui Suur veel Lääne maavanem oli.

“Aga müüa saab siis, kui omanik on selgunud. Riigivara müüakse oksjoni korras,” nentis Suur.

Sillad, mida Ago Kirsipuu osta soovib



Vaikna mõisa sild. Ehitatud 19. sajandi teisel poolel. Ehitismälestis 15472. Varisenud.

Jõgeva kõrtsi esimene sild. Ehitatud 19. saj esimesel poolel. Ehitismälestis 15451.

Jõgeva kõrtsi teine sild. Ehitatud 19. sajandi esimesel poolel. Ehitismälestis 15452. Varisemisoht, toestatud.

