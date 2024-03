Elering kavandab Lääne-Nigula valda uusi kõrgepingeliine

Riigi põhivõrguettevõtja Elering kavandab Soome ja Eesti vahelise merekaabli EstLink 3 tarbeks Aulepa ja Risti vahele 330 kV kõrgepingeliinide koridore.

Elering valib lisaks elektriõhuliinide 30–35 kilomeetri pikkustele koridoridele välja ka asukohti Risti 330 kV alajaama ja Aulepa konverterjaama ehitamiseks. Enne tuleb aga Eleringil selgust saada, millise planeeringuga saaks edasi liikuda.

Elering tahab teada, kas on vaja koostada riigi eriplaneering või saab piirduda projekteerimistingimuste menetlusega. Lääne-Nigula valla ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm on seda meelt, et vaja on eriplaneeringut.

„Mis on Lääne-Nigula huvi selles Soome-Eesti-Läti juhtmes [EstLink 3], et meie ei peaks eriplaneeringut koostama? Mis kasu on vallal – sellest mina maainimesena aru ei saa,” ütles Salm. „Koostada tuleb riigi eriplaneering, sest see on ju rahvusvaheline liin, mitte vallasisene, Lääne-Nigula oma. Milleks meile seda vaja on? Meile pole seda üldse vaja!”

Eleringi merevõrgu arendusjuht Priit Heinla on arvamusel, et kõrgepingeliini trassikoridori planeerimisele pole riigi eriplaneeringut vaja koostada, kuna planeeringuga kavandatav jääb üksnes Lääne-Nigula valla piiresse. Seega on võimalik piirduda projekteerimistingimuste menetlusega.

„See [Eleringi] kiri oli huvitav, et kuigi tegemist on Soome-Eesti-Läti projektiga, on meie [Lääne-Nigula valla] osa Eelringi arvates see, et trasse saab valida eriplaneeringut läbi viimata. Minu seisukoht on, et see saab olla ainult riigi eriplaneering või siis valla eriplaneering,” nentis Salm.

Kolmas kaabel

Tunamullu juunis allkirjastasid Elering ja Soome põhivõrguettevõtja Fingrid Oy ühiste kavatsuste protokolli rajamaks aastaks 2035 Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse EstLink 3.

EstLink 3 merekaabli Eesti-poolse otsa randumiskoht oleks Lääne-Nigula läänerannikul Aulepa lähistel. Elering kavandab EstLink 3 õhuliini trassi Risti alajaama ja Aulepa konverteralajaama vahele kahe 330 kV õhuliinina, kuna kahe õhuliini rajamine annab täiendava varustuskindluse võimalike taristurünnete ning rikete korral.

