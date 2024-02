Keskkonnaamet ei taha seadustada Osmussaare tünnisauna

Seitse aastat tagasi pandi Osmussaare sadama lähedal asuva rannamaja juurde tünnisaun ja kümblustünn, kuid keskkonnaamet pole nende paigaldamiseks seni veel luba andnud.

Keskkonnaamet on juba kaks korda – mullu detsembris ja tänavu jaanuaris – keeldunud kooskõlastamast Osmussaare sadama lähistel asuvale Teabepunkti kinnistule tünnisauna ja kümblustünni paigaldamist, kuna ehitustegevus oleks seal vastuolus looduskaitseseadusega. Lääne-Nigula vald siiski alla anda ei kavatse.

„Praegu keskkonnaamet nõuab, et need asjad ei pea seal olema,” ütles Osmussaare saarevaht Rita Koppel. Keeldumist põhjendab keskkonnaamet sellega, et mais 2008, kui Noarootsi vallavolikogu kehtestas Osmussaare väikesadama detailplaneeringu, sinna tünnisauna ja kümblustünni ei märgitud ning selle tõttu amet neile praegu ehitusluba anda ei saagi.

