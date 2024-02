Reede õhtul süütavad Läänemaa noorkotkad ja kodutütred Haapsalu Vabadussõjas langenute mälestusmärgi kõrval 104 küünlast numbri 104, tähistamaks sellega 104 aasta möödumist Tartu rahulepingu sõlmimisest.

Taolisel viisil austuse avaldamine Tartu rahulepingu sõlmijatele on Eestis ainulaadne ja see on vaid Läänemaa traditsioon.

