President Karis: Tartu rahuleping oli Eesti diplomaatia üks suursaavutusi

Viis aastat tagasi oli mul haruldane võimalus hoida käes ja lehitseda Tartu rahulepingu originaali, ja tõdeda veelkord, et see leping oli kahtlemata Eesti diplomaatia üks suursaavutusi.

Püsiva lepingu saavutamine Venemaaga on alati väga keeruline ja kohati tundub see lausa võimatu, sest Venemaa taganeb võetud kohustustest niipea, kui see tundub neile kasulikum. Seda näit