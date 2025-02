President Karis teenetemärkide saajatele: teie annate Eestile näo

Kuula artiklit, 3 minutit ja 3 sekundit 0:00 / 3:3

54342511137_c8cde33966_o President Alar Karis. Foto: Arno Mikkor/VPK 54343619049_dd4e6df801_o Läänemaalt sai presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi Mati Kallemets. Foto: Arno Mikkor/VPK 54342510367_1fb9a5c370_o Läänemaalt sai presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi Mati Kallemets. Foto: Arno Mikkor/VPK

President Alar Karis tunnustas Tallinna muusika- ja balletikoolis (Muba) teenetemärkidega inimesi, kelle pühendumus kutsetööle või kogukondlikule tegevusele on oluline osa Eesti loos ning kes presidendi sõnul annavad Eestile näo.

„Eesti saab teile toetuda, teie annate Eestile näo. Selles on tarkust ja märkamist, sihikindlust ja ettevõtlikkust, visadust ja andestamist, aga võibolla ka natuke trotsi ja kangekaelsust, iseteadvust ja põikpäisust. Kõike seda, mis teeb inimesest inimese ja sellisena ühiskond meid vajabki,“ ütles riigipea teenetemärke üle andes.

Karise sõnul ei muuda see kõiki ühetaolisteks, nagu muruniidukiga lõigatuteks.

„Mida enam me tunnistame igaühe õigust olla tema ise, tunnistame erinevaid arvamusi, julgeme ja oskame argumenteeritult vaielda, seda tugevamad me oleme,“ vahendas presidendi kantselei Karise sõnu. „Arutelu vaigistamine, käsukorras kuulekusele või ainult ühele arvamusele sundimine aga hakkab seda tugevust murendama.“

Karise kinnitusel on kõige alus inimese enda tahtmine ja oskus teha oma tööd ning mõista ja hoida kaasteelisi.

„Just pilgu ja teo avarus iseloomustavad ka tänavusi teenetemärkide saajaid,“ sõnas Karis ja tõi lisaks välja, et viimastel aastatel on inimesed varasemast rohkem mõelnud rahvusvahelistele sündmustele ja muretsenud, kas ja kuidas võivad need Eestit puudutada ning seda puudutust kinnitab vahetult ka teenetemärkide kavaleride nimekiri.

Karis väljendas ühtlasi rõõmu, et Eestil on nii palju toetajaid ja liitlasi.

„Me ei ole üksi ja me ei jää üksi – siin on liitlaste tähendus, muidugi eeldusel, et meil endal on tahe, oskused ja võimekus Eestit kaitsta. Kinnitan teile, et meil on kõik need kolm olemas – tahe, oskused ja võimekus,“ kõneles riigipea.

Oma sõnavõtu lõpetuseks tsiteeris Karis Jaan Tõnissoni saja aasta taguseid sõnu: „Kõrk enesearmastus ei tohi meil mitte silmi segada seletamast, kuidas meie riikliku iseseisvuse tähe all ise oma saatuse üle otsustajad oleme.“

„Nii on see ilus soov meile kõigile. Olla oma saatuse üle otsustajad iseseisvas Eestis,“ märkis Karis, kelle sõnul on selles Tõnissoni lauses rohkem uhkust kui muret.

President Alar Karis andis tänavu vabariigi aastapäeva puhul teenetemärgi Palivere tervise- ja spordikeskuse juhile Mati Kallemetsale, Eesti pimedate raamatukogu edendajale Anni Ojaveerule, korvpallitreenerile Jaanus Levkoile, Okase muuseumi asutajale ja maalikunstnik Mari Roosvaltile ning Haapsalus elavale endisele Euroopa Komisjoni volinikule Kadri Simsonile.

Teenetemärgid

Riigivapi III klass

Kadri Simson – Euroopa Komisjoni volinik aastatel 2019–2024

Valgetähe IV klass

Jaanus Levkoi – korvpallitreener

Mari Roosvalt – maalikunstnik

Valgetähe V klass

Mati Kallemets – spordielu edendaja Läänemaal

Eesti Punase Risti V klass

Anni Oraveer – heliraamatute toimetaja, Eesti pimedate raamatukogu edendaja