President tuleb Läänemaale visiidile

Vabariigi president Alar Karis. Foto: Karli Saul

Teisipäeval tuleb Läänemaale visiidile president Alar Karis.

Visiidi põhirõhk on haridusel, innovatsioonil ja kogukonnal. President külastab Läänemaa päeva jooksul Haapsalu kutsehariduskeskust, innovatsioonikeskust Innokas ning Haapsalu lasteraamatukogu, kus kohtub lisaks raamatukogutöötajatele ka Haapsalu linnapea Olavi Seisoneni ja volikogu esimehe Lauri Luigega.

Veel tutvub Karis Uuemõisas laepaneele tootva ettevõtte Aikkon tootmisega, pärastlõunal sõidab ta Linnamäele kohtuma Eesti aasta küla kogukonnaga.

President Alar Karis on oma ametiaja jooksul külastanud küll Läänemaa ja Haapsalu üritusi, näiteks vanamuusikafest