Galerii: president Alar Karis on visiidil Läänemaal (täiendatud kell 18.45)

Teisipäeval oli Läänemaal visiidil president Alar Karis, kellele see on esimene ametlik visiit Läänemaale.

Oma Läänemaa päeva alustas Karis Haapsalu kutsehariduskeskusest, kus kooli direktor Riinu Raasuke tutvustas talle kooli, seal õpetatavaid erialasid ja koolipere muresid ja rõõme.

Esmalt juhatati president koos saatjaskonnaga kohvikuruumi, kus tutvustati kooli saavutusi Noore meistri kutsevõistlustel. Kohvijoomise käigus uuris president seda, millised on kooli populaarseimad erialad, kui suur on noorte ja täiskasvanud õppurite osakaal koolis ning kui suur on väljalangevus. Samuti tundis riigipea huvi, väljalangevuse põhjuste kohta.

Pikema peatuse tegi president HKHK ehitusmajas, kus ta vestles hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna õppebaasis vestles täiendkoolitusel viibivate hooldustöötajatega hooldajate raskest, aga vastutusrikkast tööst ning sellest, miks neid selle eriala juures köidab ja mis on raskused.

Karisele ja tema kaaskonnale tutvustati ka ehituslaborit, kus parasjagu toimetasid noored plaatijad ja võistlusteks valmistuvad ehitajad, ning plekkseppade tööruume.

Kutsehariduskeskusest suundus Karis Haapsalu lasteraamatukokku, kus vestles raamatukogu direktori Jaanus Kõutsi ja lastekirjanduse asjatundja Krista Kumbergiga laste lugemusest ja raamatukogu igapäevatööst. Raamatukogutöötajad juhatasid presidendi teisel korrusel asuvasse teemakambrisse, mis sedapuhku oli muutunud džungliks ja valmis saanud just samal hommikul.

Lasteraamatukogus kohtus Karis ka Haapsalu linnapea Olavi Seisoneni ja linnavolikogu esimehe Lauri Luigega. Vestluses linnajuhtidega tundis president huvi, mis on Haapsalu linnajuhtide suurim mure ja sai vastuseks, et selleks on rahanappus.

Üle ega ümber ei saadud ka raudtee teemast, ega sellest, kuidas meelitada Haapsallu tarka ettevõtlust, mis tooks siia noori, haritud ja kõrgepalgalisi töötajaid. Räägiti ka Haapsalu suveüritustest ning sellest, milliseid võimalusi on noortel vaba aja sisustamiseks.

Pärastlõunal jätkus presidendi visiit innovatsioonikeskuses Innokas, kus lapsed tutvustasid talle oma ehitatud roboteid ja näitasid sedagi, kuidas need töötavad, samuti sai riigipea keemialaboris tehtavaid katseid. Innoka eestvedaja Angela Leppik aga rääkis Karisele muredest, millega erahuvikoolid silmitsi seisavad.

Ettevõtetest külastas president Uuemõisas tegutsevat tulekindlaid puitpaneele tootvat Aikkonit. Ettevõtte juhid Ivo Saluoks ja Rainer Hoff rääkisid sellest, kuidas 2002. aastal asutatud firma, mis alguses kandis nime AA-Sisustusdetail on veerandsaja aasta jooksul kasvanud ja oma toodanguga naaberriikide turule jõudnud.

Päeva viimane kohtumine oli Linnamäel LASi majas, kus presidenti oli tervitama tulnud Eestimaa aasta külaks valitud Oru kandi külade kogukond. Linnamäe arenguseltsi kogukonnatöötaja Eve Tamm-Hinno tutvustas, milliseid tegevusi LASi maja kohalikele pakub ja kuidas toimib majas olev OTTi iseteeninduslett. Linnamäelt pärit ettevõtja ja Linnamäe arenguseltsi asutaja Koit Uus rääkis, mida kogukond on suutnud paarikümne aasta jooksul oma elukeskkonna parandamiseks ära teinud, ka riigi ja omavalitsuse toetuseta.

Linnamäelt võttis president koos saatjaskonnaga suuna Virtsu, et sõita Saaremaale. Kolmapäeval viibib Alar Karis Saaremaal, kuid tagasiteel Tallinna teeb peatuse ka Lihulas, et kohtuda Lääneranna vallavanema Tarvi Sitsi ja volikogu esimehe Silvia Lotmaniga.