Panga külas süttis katlamaja

31. märtsil kell 7.24 teatati häirekeskusele tootmishoone katlamaja põlengust Panga külas.

Põles saepurupunker ja katlamaja hoone katusele ladustatud neli veoauto rehvi. Tuli oli vähesel määral levinud ka katlaruumi.

Põlengus keegi viga ei saanud. Ligi kümne ruutmeetri suurune tulekahju lokaliseeriti kella 7.49ks. Katlaruum sai suitsu ja veekahjustusi, tootmishoonesse tuli ei levinud.

Tõenäoliselt sai põleng alguse katlast.